9 июля в некоторых областях Украины ожидаются дожди / фото Gabi, Pixabay

Вторник, 9 июля, в Украине будет жарким. В нескольких областях на западе, севере, в центральной части и на юге пройдут последние на ближайшие дни дожди. На температуру осадки не повлияют: столбики термометров практически по всей стране покажут +30°...+35°, а на юго-востоке раскалит до +37°...+39°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +30°.
  • Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +27°, небольшой дождь.
  • В Луцке будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +28°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.
  • В Тернополе 9 июля ночью будет +20°, днем +29°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +32°, небольшая облачность.
  • В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +20°, днем +31°.
  • В Виннице завтра будет +17°...+31°, небольшая облачность.
  • В Житомире во вторник ночью будет +19°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+31°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +33°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +35°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +21°...+33°, небольшой дождь.
  • В Одессе 9 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +36°.
  • В Херсоне во вторник ночью будет +21°, днем +39°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +39°.
  • В Запорожье температура ночью +24°, днем +35°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +20°, а днем +34°, практически безоблачно.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +34°.
  • В Днепре температура ночью будет +24°, днем +35°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +23°...+33°, возможна гроза.
  • В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +35°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +35°.
9 июля в Украине будет жара / фото УНИАН

Приметы погоды 9 июля

Если черника до сих пор не созрела, то осень будет холодной.

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