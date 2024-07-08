Температура местами повысится до +37°...+39°.

Вторник, 9 июля, в Украине будет жарким. В нескольких областях на западе, севере, в центральной части и на юге пройдут последние на ближайшие дни дожди. На температуру осадки не повлияют: столбики термометров практически по всей стране покажут +30°...+35°, а на юго-востоке раскалит до +37°...+39°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +30°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +18°, днем +27°, небольшой дождь.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +28°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.

В Тернополе 9 июля ночью будет +20°, днем +29°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +28°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +32°, небольшая облачность.

В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +20°, днем +31°.

В Виннице завтра будет +17°...+31°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +19°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +17°...+31°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +33°.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +35°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +21°...+33°, небольшой дождь.

В Одессе 9 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +36°.

В Херсоне во вторник ночью будет +21°, днем +39°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +39°.

В Запорожье температура ночью +24°, днем +35°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +20°, а днем +34°, практически безоблачно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +34°.

В Днепре температура ночью будет +24°, днем +35°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +23°...+33°, возможна гроза.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +35°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +23°, днем +35°.

Приметы погоды 9 июля

Если черника до сих пор не созрела, то осень будет холодной.

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