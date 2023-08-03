Температура в столице поднимется до +33°.

Пятница, 4 августа, в Киеве будет очень жаркой. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура в столице не опустится ниже +20°, а днем воздух раскалит до +33°. В течение дня ожидается ясная безоблачная погода с обилием солнца, без осадков.

Ветер южный, 1,5 - 2,8 м/с. Атмосферное давление пониженное, 744-746 миллиметров ртутного столба.

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Погода 4 августа - прогноз по городам Украины

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +28°, возможна гроза.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +30°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°, дождь.

В Тернополе 4 августа ночью будет +20°, днем +31°, практически безоблачно.

В Хмельницком завтра будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +32°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +31°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +20°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +34°.

В Виннице завтра будет +19°...+35°, ясно и безоблачно.

В Житомире в пятницу будет ночью +20° днем +33°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+32°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +31°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +20°...+31°.

В Одессе 4 августа - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +28°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +19°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +34°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +18°...+30°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +33°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +17°...+31°.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +33°.

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