В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
В столице завтра спадет жара.
Погода в Киеве 3 сентября будет теплой, температура днем поднимется до +26°.
Ночь на 1 сентября в Киеве стала самой теплой за последние 140 лет
Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,0 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:14, а зайдет в 19:39.
По народному прогнозу, 3 сентября - Ап. Фаддея; Вассы, мученицы. Баба Василиса со льном спешит, готовится к трепании и вечерницам. День будет ясным - можно ждать еще четыре недели хорошей погоды. На Фаддея крестьянин не грустил - в доме хлебец завелся. Сегодня о погоде расскажут белки и пчелы. Если белки делают большой запас орехов - зима будет суровой. К холодной зиме и плотно залепленны воском пчелиные соты.
Погода в Украине
- В четверг, 3 сентября, в Украине без осадков. Во многих регионах похолодает, жара сохранится на юге и востоке страны.
- До конца текущей недели в большинстве регионов Украины похолодает, жаркая погода сохранится только в восточных и южных регионах.
- В среду, 2 сентября, в Украине будет без осадков, температура днем местами поднимется до +36°.
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Погода в Украине
- Винница+31°... +17°
- Днепр+36°... +17°
- Донецк+34°... +18°
- Житомир+32°... +16°
- Запорожье+36°... +18°
- Ивано-Франковск+22°... +12°
- Киев+32°... +16°
- Кропивницкий+35°... +16°
- Луганск+35°... +18°
- Луцк+22°... +12°
- Львов+19°... +10°
- Николаев+34°... +17°
- Одесса+31°... +19°
- Полтава+34°... +17°
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- Харьков+34°... +19°
- Херсон+35°... +17°
- Хмельницкий+26°... +14°
- Черкассы+32°... +17°
- Чернигов+32°... +15°
- Черновцы+26°... +15°
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+22 °
Влажность:86 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:26 %
Восход:06:40
Закат19:37
Видимость:4.8 км
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