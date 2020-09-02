В Киеве завтра без осадков, температура до +26°

В столице завтра спадет жара.

Погода в Киеве завтра будет теплой / фото УНИАН

Погода в Киеве 3 сентября будет теплой, температура днем поднимется до +26°.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +26°, вечером - до +22°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:14, а зайдет в 19:39.

По народному прогнозу, 3 сентября - Ап. Фаддея; Вассы, мученицы. Баба Василиса со льном спешит, готовится к трепании и вечерницам. День будет ясным - можно ждать еще четыре недели хорошей погоды. На Фаддея крестьянин не грустил - в доме хлебец завелся. Сегодня о погоде расскажут белки и пчелы. Если белки делают большой запас орехов - зима будет суровой. К холодной зиме и плотно залепленны воском пчелиные соты.

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