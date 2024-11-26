27 ноября погода в Киеве будет холодной, пасмурной и с небольшими осадками. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура в столице снизится до -4°, а днем столбики термометров покажут 0°. День будет пасмурным, ожидается небольшой мокрый снег.
Ветер будет нестабильным и несколько раз изменит свое направление, его скорость составит 3-8 м/с. Атмосферное давление немного пониженное, 751-753 миллиметра ртутного столба.
Погода 27 ноября - прогноз по Украине
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +6°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +°, днем +6°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.
В Тернополе 27 ноября ночью будет 0°, днем +5°, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +3°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +10°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +7°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.
В Виннице завтра будет -4°...+3°, пасмурно, небольшой дождь.
В Житомире в среду ночью будет -4°, днем +3°, пасмурно, мокрый снег.
В Чернигове столбики термометров покажут -7°...-1°, пасмурно, снег.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.
В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем 0°, небольшая облачность.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -1°...0°.
В Одессе 27 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.
В Херсоне в среду ночью будет -2°, днем +2°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +2°.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +2°, небольшая облачность, мокрый снег.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +1°, пасмурно, снег.
В Харькове - пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +1°, пасмурно.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -1°...+4°.
В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +1°.