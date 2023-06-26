Последний понедельник июня в Киеве будет свежим и, возможно, с небольшими осадками. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Утром в столице будет около +18°, а днем столбики термометров не поднимутся выше +20°. Ожидается небольшая облачность, в первой половине дня возможен легкий дождь.
Ветер будет северный, 2,7 - 3,3 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 743 миллиметров ртутного столба.
Погода 26 июня - прогноз на сегодня
Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +13°, днем +24°.
В Луцке будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +25°.
В Ривне сегодня ожидается практически безоблачная погода, ночью +14°, днем +25°.
В Тернополе 26 июня ночью будет +14°, днем +24°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +24°.
В Ивано-Франковске будет будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +25°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +14°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +16°, днем +25°.
В Виннице сегодня будет +13°...+26°, практически безоблачно.
В Житомире в понедельник будет ночью +14° днем +25°, практически безоблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+23°, небольшая облачность, ливень.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +21°, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+19°, небольшой дождь.
В Одессе 26 июня - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +28°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +26°.
В Запорожье температура ночью +19°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +14°...+19°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +16°, днем +18°, дождь с грозой.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +23°, небольшая облачность, дождь с грозой.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +16°...+25°, гроза.
В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +20°, ливень.
В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +16°, днем +20°.