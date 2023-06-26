Осадки сконцентрируются на Левобережье.

В понедельник, 26 июня, погода в Украине будет преимущественно теплой, но местами с осадками. Дожди и грозы сконцентрируются на Левобережье нашей страны. В большинстве областей столбики термометров покажут комфортные +23°...+26°, более свежая погода ожидается на северо-востоке, +18°...+20°. Лишь местами на юге температура поднимется до +26°...+28°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +20°, гроза.

Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +13°, днем +24°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +25°.

В Ривне сегодня ожидается практически безоблачная погода, ночью +14°, днем +25°.

В Тернополе 26 июня ночью будет +14°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +24°.

В Ивано-Франковске будет будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +25°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +14°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +16°, днем +25°.

В Виннице сегодня будет +13°...+26°, практически безоблачно.

В Житомире в понедельник будет ночью +14° днем +25°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+23°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +21°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+19°, небольшой дождь.

В Одессе 26 июня - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +28°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +14°...+19°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +16°, днем +18°, дождь с грозой.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +23°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +16°...+25°, гроза.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +20°, ливень.

В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +16°, днем +20°.

Приметы погоды 26 июня

26 июня - много насекомых в этот день предвещает теплую и ясную погоду.

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