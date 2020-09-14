В Киеве сегодня температура до +26°, без осадков

В столице сегодня будет тепло.

В Киеве сегодня будет тепло / фото УНИАН

Погода в Киеве 14 сентября будет теплой, температура днем до +26°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +26°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 5,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:28, а зайдет в 19:19.

Погода в Украине

В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +26°.

В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +10°, днем +23°.

Во Львове в понедельник без осадков, ночью +12°, днем +24°.

В Луцке ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями.

В Ривном в понедельник без осадков, ночью +11°, днем +24°.

В Тернополе солнечно, температура воздуха ночью +11°, днем +25°.

В Хмельницком сегодня ночью +11°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Ивано-Франковске сегодня без осадков, ночью +13°, днем +26°.

В Черновцах в понедельник без осадков, ночью +15°, днем +27°.

В Виннице сегодня солнечно, температура воздуха +10°...+26°.

В Житомире в понедельник без осадков, температура ночью +10°, днем +26°.

Погода в Украине на 14 сентября / УНИАН

В Черкассах ночью +11°, днем +27°, без осадков.

В Кропивницком сегодня солнечно, температура ночью +11°, днем +29°.

В Полтаве сегодня без осадков, температура воздуха +13°...+27°.

Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +17°, днем +30°.

В Херсоне в понедельник ночью +15°, днем +31°, без осадков.

В Николаеве сегодня без осадков, ночью +15°, днем +31°.

В Запорожье переменная облачность, температура ночью +13°, днем +30°.

В Сумах сегодня солнечно, температура воздуха +9°...+24°.

В Харькове без осадков, температура ночью +10°, днем +26°.

В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +12°, днем +29°.

В Симферополе в понедельник без осадков, +16°...+28°.

В Краматорске сегодня солнечно, температура ночью +10°, днем +30°.

В Северодонецке без осадков, температура ночью +11°, днем +30°.

В Киеве сегодня будет тепло / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине

В понедельник, 14 сентября, в Украине температура днем поднимется до +31°, без осадков.

Осень началась в Украине с теплой погоды. Ожидается, что и на этой неделе (14-20 сентября) синоптическая ситуация в стране кардинально не изменится.

В ближайшее время дождей в Украине не ожидается, осадки к нам придут аж 24 сентября.