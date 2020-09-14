Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +31° (карта)
По всей стране будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 14 сентября, в Украине температура до +31°, без осадков.
- В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +26°.
- В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +10°, днем +23°.
- Во Львове в понедельник без осадков, ночью +12°, днем +24°.
- В Луцке ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями.
- В Ривном в понедельник без осадков, ночью +11°, днем +24°.
- В Тернополе солнечно, температура воздуха ночью +11°, днем +25°.
- В Хмельницком сегодня ночью +11°, днем +25°, облачно с прояснениями.
- В Ивано-Франковске сегодня без осадков, ночью +13°, днем +26°.
- В Черновцах в понедельник без осадков, ночью +15°, днем +27°.
- В Виннице сегодня солнечно, температура воздуха +10°...+26°.
- В Житомире в понедельник без осадков, температура ночью +10°, днем +26°.
- В Черкассах ночью +11°, днем +27°, без осадков.
- В Кропивницком сегодня солнечно, температура ночью +11°, днем +29°.
- В Полтаве сегодня без осадков, температура воздуха +13°...+27°.
- Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +17°, днем +30°.
- В Херсоне в понедельник ночью +15°, днем +31°, без осадков.
- В Николаеве сегодня без осадков, ночью +15°, днем +31°.
- В Запорожье переменная облачность, температура ночью +13°, днем +30°.
- В Сумах сегодня солнечно, температура воздуха +9°...+24°.
- В Харькове без осадков, температура ночью +10°, днем +26°.
- В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +12°, днем +29°.
- В Симферополе в понедельник без осадков, +16°...+28°.
- В Краматорске сегодня солнечно, температура ночью +10°, днем +30°.
- В Северодонецке без осадков, температура ночью +11°, днем +30°.
Погода в Украине
Осень началась в Украине с теплой погоды. Ожидается, что и на этой неделе (14-20 сентября) синоптическая ситуация в стране кардинально не изменится.
В ближайшее время дождей в Украине не ожидается, осадки к нам придут аж 24 сентября.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +12°
- Днепр+28°... +13°
- Донецк+28°... +10°
- Житомир+25°... +13°
- Запорожье+28°... +12°
- Ивано-Франковск+25°... +12°
- Киев+25°... +16°
- Кропивницкий+26°... +11°
- Луганск+26°... +11°
- Луцк+24°... +11°
- Львов+25°... +11°
- Николаев+30°... +13°
- Одесса+29°... +15°
- Полтава+24°... +15°
- Ровно+24°... +10°
- Симферополь+29°... +14°
- Сумы+22°... +12°
- Тернополь+25°... +10°
- Харьков+23°... +12°
- Херсон+30°... +13°
- Хмельницкий+25°... +12°
- Черкассы+24°... +13°
- Чернигов+24°... +12°
- Черновцы+25°... +13°
Виргиния, США
+22°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+22 °
Влажность:66 %
Давление:755 мм
Ветер: 5.1 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:50
Закат19:18
Видимость:16 км
Фаза луны:
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