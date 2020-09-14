Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +31° (карта)

08:05, 14 сентября 2020
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По всей стране будет тепло.

В Украине сегодня будет тепло / фото УНИАН
В Украине сегодня будет тепло / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 14 сентября, в Украине температура до +31°, без осадков.

  • В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха ночью +12°, днем +26°.
  • В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +10°, днем +23°.
  • Во Львове в понедельник без осадков, ночью +12°, днем +24°. 
  • В Луцке ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями. 
  • В Ривном в понедельник без осадков, ночью +11°, днем +24°.
  • В Тернополе солнечно, температура воздуха ночью +11°, днем +25°.
  • В Хмельницком сегодня ночью +11°, днем +25°, облачно с прояснениями. 
  • В Ивано-Франковске сегодня без осадков, ночью +13°, днем +26°. 
  • В Черновцах в понедельник без осадков, ночью +15°, днем +27°.
  • В Виннице сегодня солнечно, температура воздуха +10°...+26°.
  • В Житомире в понедельник без осадков, температура ночью +10°, днем +26°.
  • В Черкассах ночью +11°, днем +27°, без осадков. 
  • В Кропивницком сегодня солнечно, температура ночью +11°, днем +29°.
  • В Полтаве сегодня без осадков, температура воздуха +13°...+27°.
Погода на 15 сентября / УНИАН
Погода на 15 сентября / УНИАН
  • Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +17°, днем +30°. 
  • В Херсоне в понедельник ночью +15°, днем +31°, без осадков. 
  • В Николаеве сегодня без осадков, ночью +15°, днем +31°.
  • В Запорожье переменная облачность, температура ночью +13°, днем +30°.
  • В Сумах сегодня солнечно, температура воздуха +9°...+24°.
  • В Харькове без осадков, температура ночью +10°, днем +26°. 
  • В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +12°, днем +29°.
  • В Симферополе в понедельник без осадков, +16°...+28°.
  • В Краматорске сегодня солнечно, температура ночью +10°, днем +30°. 
  • В Северодонецке без осадков, температура ночью +11°, днем +30°. 

Погода в Украине

Осень началась в Украине с теплой погоды. Ожидается, что и на этой неделе (14-20 сентября) синоптическая ситуация в стране кардинально не изменится. 

В ближайшее время дождей в Украине не ожидается, осадки к нам придут аж 24 сентября. 

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Украине
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