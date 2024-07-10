Четверг, 11 июля, в Киеве будет очень жарким. В столице ожидается ясная погода - облачность уже не защитит от палящего солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью будет +21°...+22°, а днем воздух прогреется до +32°. Будет ясно и безоблачно, без осадков.
Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 749-751 миллиметр ртутного столба.
Погода 11 июля - прогноз по Украине
Во Львове в четверг будет практически безоблачно. Ночью +20°, днем +31°.
В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +32°.
В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +20°, днем +31°.
В Тернополе 11 июля ночью будет +21°, днем +31°, практически безоблачно.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°.
В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +32°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +21°, днем +34°, практически безоблачно.
В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°, гроза.
В Виннице завтра будет +20°...+34°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг ночью будет +20°, днем +31°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+31°, практически безоблачно.
В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +23°, днем +34°.
В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +37°, небольшая облачность.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +22°...+34°.
В Одессе 11 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +25°, днем +35°.
В Херсоне в четверг ночью будет +23°, днем +38°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +23°, днем +39°.
В Запорожье температура ночью +24°, днем +37°, практически безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +21°, а днем +34°, практически безоблачно.
В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +34°.
В Днепре температура ночью будет +23°, днем +36°, практически безоблачно.
В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +22°...+33°.
В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +35°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +36°.