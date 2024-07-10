Осадков в столице не ожидается.

Четверг, 11 июля, в Киеве будет очень жарким. В столице ожидается ясная погода - облачность уже не защитит от палящего солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью будет +21°...+22°, а днем воздух прогреется до +32°. Будет ясно и безоблачно, без осадков.

Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 749-751 миллиметр ртутного столба.

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Погода 11 июля - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет практически безоблачно. Ночью +20°, днем +31°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +32°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +20°, днем +31°.

В Тернополе 11 июля ночью будет +21°, днем +31°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +32°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +21°, днем +34°, практически безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°, гроза.

В Виннице завтра будет +20°...+34°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +20°, днем +31°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+31°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +23°, днем +34°.

В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +37°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +22°...+34°.

В Одессе 11 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +25°, днем +35°.

В Херсоне в четверг ночью будет +23°, днем +38°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +23°, днем +39°.

В Запорожье температура ночью +24°, днем +37°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +21°, а днем +34°, практически безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +34°.

В Днепре температура ночью будет +23°, днем +36°, практически безоблачно.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +22°...+33°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +35°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +36°.

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