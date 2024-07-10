В четверг, 11 июля, сильная жара в Украине продолжится. По всей стране температура будет в пределах +31°...+39°, жарче всего будет на юге и юго-востоке. Будет преобладать практически безоблачная погода, а местами на западе вероятны кратковременные дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +21°, днем +32°.
- Во Львове в четверг будет практически безоблачно. Ночью +20°, днем +31°.
- В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +32°.
- В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +20°, днем +31°.
- В Тернополе 11 июля ночью будет +21°, днем +31°, практически безоблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +32°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +21°, днем +34°, практически безоблачно.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°, гроза.
- В Виннице завтра будет +20°...+34°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг ночью будет +20°, днем +31°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+31°, практически безоблачно.
- В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +23°, днем +34°.
- В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +37°, небольшая облачность.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +22°...+34°.
- В Одессе 11 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +25°, днем +35°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +23°, днем +38°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +23°, днем +39°.
- В Запорожье температура ночью +24°, днем +37°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +21°, а днем +34°, практически безоблачно.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +34°.
- В Днепре температура ночью будет +23°, днем +36°, практически безоблачно.
- В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +22°...+33°.
- В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +35°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +36°.
Приметы погоды 11 июля
Кукушка в этот день перестала куковать - зима рано придет.