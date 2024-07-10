По всей стране температура будет от +31° до +39°.

В четверг, 11 июля, сильная жара в Украине продолжится. По всей стране температура будет в пределах +31°...+39°, жарче всего будет на юге и юго-востоке. Будет преобладать практически безоблачная погода, а местами на западе вероятны кратковременные дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +21°, днем +32°.

Во Львове в четверг будет практически безоблачно. Ночью +20°, днем +31°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +32°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +20°, днем +31°.

В Тернополе 11 июля ночью будет +21°, днем +31°, практически безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +32°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +21°, днем +34°, практически безоблачно.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°, гроза.

В Виннице завтра будет +20°...+34°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет +20°, днем +31°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+31°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +23°, днем +34°.

В Кропивницком температура ночью будет +22°, днем +37°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +22°...+34°.

В Одессе 11 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +25°, днем +35°.

В Херсоне в четверг ночью будет +23°, днем +38°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +23°, днем +39°.

В Запорожье температура ночью +24°, днем +37°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +21°, а днем +34°, практически безоблачно.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +34°.

В Днепре температура ночью будет +23°, днем +36°, практически безоблачно.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +22°...+33°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +35°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +22°, днем +36°.

Приметы погоды 11 июля

Кукушка в этот день перестала куковать - зима рано придет.

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