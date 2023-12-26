В среду, 27 декабря, киевлян ждет пасмурная погода с дождем и ветром. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
Ночью температура снизится с +8° до +5° и продолжит снижаться в течение дня до +3°. В столице ожидается пасмурный день с небольшим дождем.
Прохлады добавит сильный западный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 м/с. Атмосферное давление пониженное, но резко повысится в течение дня с 740 до 749 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине - прогноз на 27 декабря
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +5°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +6°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°.
В Тернополе 27 декабря ночью будет +1°, днем +7°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +7°.
В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью 0°, днем +9°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +4°, днем +7°, практически безоблачно.
В Черновцах в среду - ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +9°.
В Виннице завтра будет +3°...+8°, небольшая облачность, дождь.
В Житомире в среду будет ночью +3° днем +8°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+6°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +3°, днем +8°.
В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +9°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+8°, небольшой дождь.
В Одессе 27 декабря - ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +11°.
В Херсоне в среду ночью будет +5°, днем +11°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +4°, днем +11°.
В Запорожье температура ночью +3°, днем +9°, практически безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +7°, мокрый снег.
В Днепре температура ночью будет +2°, днем +7°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +4°...+9°.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +7°, днем +9°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +9°, небольшой дождь.