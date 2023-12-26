Снежный покров в ближайшие дни будет активно таять.

Последняя неделя текущего года приготовила для Киевщины нетипично теплую декабрьскую погоду - как в дневные, так и в ночные часы будет преобладать плюсовая температура. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, до среды еще порой могут быть осадки смешанной фазы, однако снежный покров уже будет интенсивно таять.

С четверга на погоду в столице будет влиять поле повышенного давления, которое обеспечит погоду без осадков и все больше прояснений.

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По прогнозу, 27-28 декабря в Киеве будет около +4°, а в дальнейшем столбики термометров будут подниматься до +6°. Ночью тоже не будет морозов, ожидается 0°...+1°.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

По данным синоптика Натальи Диденко, сегодня в Украине ожидается почти апрельское тепло. Она прогнозирует, что сегодня воздух прогреется до +7..+12, на юге и западе потеплеет вплоть до +14 градусов, чуть свежее будет лишь на северо-востоке, где столбики термометров покажут +3...+5 градусов . В то же время, по ее словам, такую высокую температуру несколько будет нивелировать сильный ветер.

В Киеве сегодня, по ее данным, будет дождь, сильный ветер, а воздух прогреется до +8...+10 градусов.

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