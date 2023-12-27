В Киеве и области объявлено штормовое предупреждение.

В Киеве и Киевской области на сегодня, 27 декабря, объявлено штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"27 декабря порывы ветра 15-20 м/с. I уровень опасности", - сообщают синоптики.

По их словам, такая погода может повлечь усложнение работы коммунальных и энергетических предприятий и нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Погода в Киеве и области-прогноз на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня на Киевщине будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер будет западный, 7-12 м/с, его порывы будут достигать 15-20 м/.

Температура по области ночью и днем составит 1-6° тепла, а в Киеве в течение суток столбики термометров покажут 4-6° тепла.

Будет ли снег в Украине в новогоднюю ночь - прогноз

По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, 31 декабря и 1 января ожидается прохождение атмосферных фронтов и преобладание циклонической деятельности. Из-за этого ожидаются осадки в виде дождя, мороси, мокрого снега, будут наблюдаться туманы, местами гололедица.

По его словам, в новогоднюю ночь существенных осадков не ожидается по всей стране и только в районе Полесья и в Карпатах возможен снег и мокрый снег.

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