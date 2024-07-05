5 июля в Харькове и области будет непогода.

На пятницу, 5 июля, в Харькове объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Непогода, по данным синоптиков, разыграется и по территории Харьковской области.

"5 июля по городу и области ожидаются грозы", - предупреждают синоптики.

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Также днем местами ожидается град и шквалы 15-20 м/с. Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове и области - прогноз на ближайшие дни

5 июля на Харьковщине ожидается переменная облачность. Днем по области пройдет кратковременный дождь. Гроза. Днем также местами град, шквал 15-20 м/с. Ветер ночью юго-восточный, днем северо-западный, 7-12 м/с. Температура +33°...+38°.

В Харькове днем также ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с. Воздух прогреется до +34°...+36°.

6 июля на Харьковщине прогнозируется переменная облачность. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16°...+21°, а днем жара ослабеет до +26°...+31°.

7 июля также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью +14°...+19°, а днем воздух прогреется до +28°...+33°.

8 июля на Харьковщине ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь и гроза. Ночью будет +17°...+22°, а днем, по данным Харьковского гидрометцентра, температура повысится до +33°...+38°, местами жара достигнет +40°.

9 июля будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха: ночью +19°...+24°, а днем +33°...+38°.

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