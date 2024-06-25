Синоптики прогнозируют усложнение погоды сегодня днем.

В Харькове и Харьковской области во вторник, 25 июня, объявлен повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Днем 25 июня по городу и области ожидается гроза, местами град", – предупреждают синоптики.

Из-за непогоды в Харьковской области объявили I уровень опасности, желтый.

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Погода в Харькове и Харьковской области - прогноз на ближайшие дни

25 июня ожидается переменная облачность. Днем пройдет кратковременный дождь. Местами гроза. Ветер северный, 9-14 м/с. Температура воздуха +20...+25°. В Харькове днем ​​также пройдет кратковременный дождь. Ветер северный, 9-14 м/с. Столбики термометров покажут +21°...+23°.

26 июня в Харьковской области будет переменная облачность. Ночью без существенных осадков, а днем ​​местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью +10...+15°, днем ​​+21...+26°.

27 июня также ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью +11°...+16°, а днем ​​воздух прогреется до +22°...+27°.

28 июня переменная облачность, сухо. Температура воздуха: ночью +12°...+17°, а днем ​​+23°...+28°.

29 июня в Харьковской области прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Ночью +12°...+17°, а днем ​​воздух прогреется до +25°...+30°.

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