5 июля в Украине будут дожди / фото ua.depositphotos.com

В пятницу, 5 июля, в большинстве областей Украины ожидаются дожди. Местами осадки будут с грозами. Долгожданная влага будет и на востоке, и на юге страны, однако дожди не собьют температуру - будет жарко. Некоторое послабление жары ожидается только на севере. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +26°, дождь.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +14°, днем +22°, дождь.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +22°, дождь.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°.
  • В Тернополе 5 июля ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
  • В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +24°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +24°, практически безоблачно.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, дождь.
  • В Виннице завтра будет +15°...+25°, небольшая облачность, дождь.
  • В Житомире в пятницу ночью будет +15°, днем +24°, небольшая облачность, дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+25°, небольшая облачность, дождь.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +27°, гроза.
  • В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +29°, небольшая облачность, гроза.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +22°...+32°, дождь.
  • В Одессе 5 июля - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +21°, днем +34°, небольшая облачность, дождь.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +34°, гроза.
  • В Запорожье температура ночью +22°, днем +33°, небольшая облачность, гроза.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +22°, а днем +32°, небольшая облачность, дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +35°.
  • В Днепре температура ночью будет +23°, днем +34°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +20°...+29°, гроза.
  • В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +37°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +37°.
5 июля на севере Украины станет свежее / фото УНИАН

Приметы погоды 5 июля

Если погода хорошая, будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь, все лето до сентября дождливое.

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