Предупреждение от синоптиков будет действовать сегодня до конца дня и ночью.

В Харькове на сегодня, 29 апреля, срочно объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Синоптики предупреждают о сильном ветре, который также будет наблюдаться и по территории области.

"Во второй половине дня 29 апреля с сохранением ночью 30 апреля по городу и по области ожидаются порывы ветра 15 - 20 м/с", - говорится в прогнозе.

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Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

30 апреля на Харьковщине ожидается облачная погода с прояснениями. Местами по области пройдет небольшой дождь. Ветер 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с. Ночью будет 5-10° тепла, днем 16-21°. В Харькове также ожидается небольшой дождь. Ветер 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 18-20° тепла.

1 мая синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем - местами кратковременный дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 18-23° тепла.

2 мая на Харьковщине будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью снизится до 2-7°, днем прогнозируется 12-17° тепла.

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