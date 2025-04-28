Существенных осадков не ожидается.

Во вторник, 29 апреля, в Украине будет сухо. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Холод ослабнет. На юге и востоке еще будет свежо, +14°...+18°, но на остальной территории потеплеет до более приятных +19°...+23°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +7°, днем +20°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +20°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +20°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +20°.

В Тернополе 29 апреля ночью будет +6°, днем +21°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +22°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +21°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +6°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +5°...+23°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +4°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+19°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью +6°, днем +21°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +20°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+19°.

В Одессе 29 апреля - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +15°.

В Херсоне во вторник ночью будет +3°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +3°, днем +18°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +17°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +20°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +18°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +18°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +3°...+14°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -1°, днем +16°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +1°, днем +17°.

29 апреля - праздник, приметы

29 апреля - день Ирины. По приметам, если днем вода бежала в оврагах весело, а к вечеру замерзала, то урожай будет плохим.

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