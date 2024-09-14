Сегодня в городе и области ожидаются сильные порывы ветра.

В Харькове на 14 сентября объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Харьковской области на 14 сентября. Утром и днем 14 сентября по области и по городу ожидаются порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

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Погода в Харькове и Харьковской области - прогноз на ближайшие дни

14 сентября на Харьковщине ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, утром и днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха по области +26°...+31°, а в Харькове столбики термометров покажут +28°...+30°.

15 сентября также будет переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, утром и днем ожидаются порывы до 15-20 м/с. Ночью +14°...+19°, а днем воздух прогреется до +26°...+31°.

16 сентября будет переменная облачность. Без осадков. Днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью +13°...+18°, днем +24°...+29°.

17 сентября будет сухо, переменная облачность. Ветер восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Ночью +13°...+18°, а днем жара ослабнет до +23°...+28°.

18 сентября на Харьковщине ожидается сухая погода с переменной облачностью. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11°...+16°, днем +22°...+27°.

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