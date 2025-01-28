Весь день в городе и области будет наблюдаться густой туман.

В Днепре на вторник, 28 января, объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовано и для Днепропетровской области.

"28 января в г. Днепр и Днепропетровской области ожидается туман", - предупреждают синоптики.

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По их данным, видимость упадет до 200-400 метров. Из-за этого объявлен уровень опасности I.

Погода в Днепре - прогноз на неделю

По прогнозу синоптиков, на текущей неделе ожидается поступление теплого воздуха с Балканского полуострова и Средиземного моря. В последние дни января в дневные часы, возможно, будут перекрыты рекорды максимальной температуры. Ночью и утром на Днепропетровщине будут наблюдаться туманы.

Существенных осадков в ближайшие дни не ожидается, лишь на выходных в результате перемещения циклона и прохождения атмосферных фронтов пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха по области ночью составит от +1° до +7°; днем +8..+11°, с выходных температура начнет снижаться - уже будет +7..+8°.

Сегодня же, 28 января, на Днепропетровщине будет облачно и без существенных осадков. Ожидается туман. Температура по области +6°...+11°, а в Днепре столбики термометров покажут +7°...+9°.

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