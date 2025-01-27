В городе сегодня ожидается густой туман.

В Днепре на сегодня, 27 января, объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Осложнение погоды, по прогнозу, ожидается и по территории Днепропетровской области.

"27 января днем в г. Днепр и Днепропетровской области сохранится туман. Видимость в тумане 200-400 метров", - говорится в прогнозе.

Видео дня

Из-за этого на Днепропетровщине объявили І уровень опасности, желтый.

27 января на Днепропетровщине будет облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер сегодня будет южный, 3-8 м/с. Температура по области днем +7°...+12°, а в Днепре столбики термометров покажут +7°...+9°.

Погода в феврале

По данным синоптиков, февраль - зимний месяц, но среднемесячная температура воздуха на 1-1,5 градуса выше, чем в январе и составляет 2,9-4,7° мороза. Абсолютный минимум температуры воздуха в феврале равен 28-33° мороза. Абсолютный максимум составляет 16-19° тепла. Месячное количество осадков колеблется от 27 до 42 мм. Дней с осадками насчитывается 13-15, с метелью 3-5, с туманом 6-10.

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