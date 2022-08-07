В Сумской области и в Карпатах возможны дожди с грозами.

Понедельник, 8 августа, принесет в Украину смешанную погоду. Температура воздуха в разных регионах будет колебаться от + 12 до + 35 градусов.

Такой прогноз погоды на начало недели сделала синоптик Наталья Диденко.

Погода 8 августа: температура воздуха

Синоптик отметила, что в южной части Украины ожидается +30... +35 градусов, в западных областях – от +20 до +25 градусов, а в Карпатах местами будет +12...+18 градусов.

"Традиционно теплее будет на Закарпатье – до +25... +27 градусов. В северных областях: на Житомирщине + 24, На Киевщине +25, +26, на Черниговщине +28, на Сумщине +28... +30 градусов. В центральной части: в Винницкой области +24, на Днепропетровщине +33, на Полтавщине, Черкащине +31, в Кропивницкому с районами +32 градуса. На востоке Украины+30 + 34 градуса", – спрогнозировала Диденко.

Погода 8 августа: осадки и ветер

Синоптик отметила, что дожди с грозами возможны на Сумщине, в Карпатах, вечером еще и на Полтавщине и Черкащине. На большей части территории Украины будет сухо.

Ветер 8 августа будет в Украине северо-восточный, умеренный.

Погода в Киеве 8 августа

В Киеве понедельник ожидается свежее воскресенья. Температура воздуха будет колебаться вблизи до + 26 градусов, отметила синоптик. Осадки маловероятны, возможно, небольшой дождь пройдет ночью или утром.

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