Ветер будет завтра северо-западного направления, умеренный, местами возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

В пятницу на севере, востоке и северо-востоке Украины, а также в западных областях пройдут грозовые дожди.

В центральной части и на юге в течение дня 30-го июня ничего серьезного дождливого, вероятность незначительных осадков в этих регионах появится разве что завтра вечером, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в большинстве областей ожидается в пределах +20 +26 градусов, на Харьковщине, Сумщине, Полтавщине местами +18+22 градуса, в южной части и на Закарпатье +25+29 градусов.

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Ветер будет завтра северо-западного направления, умеренный, местами возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

В Киеве июнь завершится более теплой погодой, до +24 градусов. Однако день 30-го июня будет ветреным, сегодняшние дожди ближайшей ночью и завтра утром прекратятся, днем в пятницу также существенных осадков не ожидается, а уже вечером завтра снова подощит в столице.

В дальнейшем, с началом июля, возвращается в Украину высокая температура воздуха, восстановится жара, отметки термометров подтянутся до +25+31 градуса, лишь в западных областях еще задержится более свежая на несколько градусов погода.

Погода в Украине - последние новости

Конец июня в Украине будет прохладным и с осадками, а с началом июля к нам вернется 30-градусная жара. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода в июле этого года будет жарче, чем обычно. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"Средняя месячная температура предполагается 20-25° тепла, в Карпатах 16-18°, что на 1-2° выше нормы", - сообщили синоптики.

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