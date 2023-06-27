В этом году июль будет жарким.

Погода в июле в этом году будет жарче, чем обычно. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"Средняя месячная температура предполагается 20-25° тепла, в Карпатах 16-18°, что на 1-2° выше нормы", - сообщили синоптики.

Что касается осадков, то их месячное количество ожидается на уровне 42-95 мм, в Карпатах, на Прикарпатье и Ривненщине местами 101-170 мм, что в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях в пределах нормы. В то же время в восточных, южных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму дождей прогнозируется несколько больше нормы.

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Народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что летний сезон будет соответствовать ожидаемым температурам. Он также предполагает, что определенные температурные рекорды будут побиты, а лето будет жарким.

Профессиональные синоптики не делают такие далекие прогнозы. Однако журналисты программы "Завтрак с 1 + 1" смогли узнать несколько деталей. Наталья Птуха, синоптик из Укргидрометцентра, отмечает, что в июле и августе температура будет выше, чем обычно.

"Мы уже можем заявить, что средняя суточная температура в июле и августе, которая обычно составляет 25,5 градусов, в этом году достигнет средней величины 27 градусов. Это является еще одним подтверждением жаркого лета", - сообщают в сюжете.

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