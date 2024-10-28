В Украине на 29 октября объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, ближайшей ночью ожидается туман, который будет держаться и завтра утром.
"Ночью и утром 29 октября в западных, восточных, Херсонской и Запорожской областях туман", - предупреждают в Укргидрометцентре.
Видимость, по прогнозу, будет падать до 200-500 метров. В указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода 29 октября - прогноз по Украине
Во вторник, по данным Укргидрометцентра, в Украине ожидается переменная облачность.
Без осадков, лишь на крайнем западе страны днем пройдет небольшой дождь. В западных, восточных областях и Приазовье ночью и утром будет наблюдаться туман.
Ветер будет северо-западный (в западных областях юго-западный), его скорость составит 5-10 м/с.
Температура ночью ожидается на уровне +2°...+7°, в южной части будет теплее, +6°...+11°. Днем столбики термометров покажут +9°...+14°, а на Закарпатье, Одесской области и в Крыму воздух прогреется до +18°.