В большинстве областей, по ее данным, завтра воздух прогреется до +10...+16.

Во вторник, 29 октября, украинцев ждет теплая и преимущественно сухая погода, однако на западе страны все же будет дождливо. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко:

"Температура воздуха пока - суперкомфорт!".

В течение дня во вторник, по ее данным, ожидается +10...+16 градусов, только на Волыни, Ровенщине, Черниговщине и Сумщине местами будет +9...+11 градусов.

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29 октября, по прогнозу Наталки Диденко, дожди возможны в западных областях. В большинстве же областей будет сухо, но с туманами, которые могут способствовать ухудшению качества воздуха и мешать водителям.

Погода в Киеве - прогноз синоптикини

В Киеве, по данным Наталки Диденко, 29 октября будет без осадков. Ночью температура снизится до +6...+8 градусов, а днем термометры покажут +11...+13 градусов.

Похолодание в Украине - что известно

О том, что 29 октября в Украине сохранится погода преимущественно без осадков, свидетельствует и прогноз синоптика Игоря Кибальчича. По его данным, лишь днем на крайнем западе местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет 5-10 м/с. Ночью ожидается +5...+10 °С, а днем +12...+17 °С, в западной части местами похолодает до +8...+11 °С.

Однако, по прогнозу синоптика, такая погода продлится еще недолго. уже на выходных в Украину придет резкое похолодание, на фоне которого в ряде областей вероятен мокрый снег и снежная крупа.

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