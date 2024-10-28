По всей стране столбики термометров покажут +12°...+18°.

Начало недели в Украине будет теплым. По всей стране 28 октября воздух прогреется до +12°...+18°. Ожидается переменная облачность, а местами на юго-востоке и в Харьковской области покапают небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +8°, днем +15°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +15°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°.

В Тернополе 28 октября ночью будет +7°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +14°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +17°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +5°, днем +18°, практически безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +7°, днем +16°.

В Виннице сегодня будет +8°...+16°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +9°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+14°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +14°.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +16°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+12°.

В Одессе 28 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +18°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +8°, днем +18°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +8°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +13°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +6°, а днем +13°, облачно с прояснениями.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +5°, днем +12°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +7°...+16°.

В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +2°, днем +13°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +3°, днем +13°, возможен небольшой дождь.

28 октября - какой сегодня праздник, приметы

28 октября - Ефима. Пасечники в этот день готовили к зимовке пчел. Если солнце всходит, а над ним облако - хорошей погоды не жди. Хорошая погода сохранится, если у неба ясный, чисто-голубой цвет.

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