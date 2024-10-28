Начало недели в Украине будет теплым. По всей стране 28 октября воздух прогреется до +12°...+18°. Ожидается переменная облачность, а местами на юго-востоке и в Харьковской области покапают небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +8°, днем +15°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +15°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°.
- В Тернополе 28 октября ночью будет +7°, днем +16°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +14°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +17°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +5°, днем +18°, практически безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +7°, днем +16°.
- В Виннице сегодня будет +8°...+16°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник ночью будет +9°, днем +16°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+14°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +14°.
- В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+12°.
- В Одессе 28 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +18°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +8°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +8°, днем +17°.
- В Запорожье температура ночью +7°, днем +13°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +6°, а днем +13°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью +5°, днем +12°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +7°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +7°...+16°.
- В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью +2°, днем +13°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +3°, днем +13°, возможен небольшой дождь.
28 октября - какой сегодня праздник, приметы
28 октября - Ефима. Пасечники в этот день готовили к зимовке пчел. Если солнце всходит, а над ним облако - хорошей погоды не жди. Хорошая погода сохранится, если у неба ясный, чисто-голубой цвет.