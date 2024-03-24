Также сегодня ожидается некоторое усиление ветра.

В воскресенье, 24 марта, погода в ряде областей испортится. На западе, севере, а также в некоторых центральных областях пройдут дожди. Также ожидается похолодание в западной части страны. На юге и востоке сохранится сухая и теплая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня практически повсеместно будет дождить. Вместе с осадками ожидается и некоторое похолодание - температура снизится до +7°...+9°, лишь на Закарпатье будет около +12°.

На севере Украины сегодня также пройдут дожди и немного похолодает. Самая низкая температура, +8°, ожидается на Киевщине. На остальной территории столбики термометров покажут +9°...+12°.

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На востоке сегодня будет сухо и тепло - осадки не доберутся до этих областей. Воздух прогреется до +12°...+13°, ожидается небольшая облачность.

В центральной части Украины тепло и осадки распределятся неравномерно. Сухая погода ожидается преимущественно на Днепропетровщине, а в Винницкой области похолодает до +9°. На остальной территории термометры покажут более приятные +11°...+14°.

На юге Украины сегодня будет сухо и немного облачно. Тут термометра в течение дня ожидается в пределах +11°...+13°.

Приметы погоды 24 марта

24 марта вороны, которые спускаются на землю, предсказывают потепление.

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