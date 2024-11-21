В нашей стране ночью ожидается до -5 градусов, отметила Диденко.

В Украине в пятницу, 22 ноября, погода во многих центральных регионах, а также на севере и на западе, ожидается неблагоприятная - спрогнозирован снег, местами возможен дождь.

Особенностью последнего рабочего дня этой недели будет сильный ветер, предупредила синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. Ночью температура ожидается от 0 до -5 градусов, а днем спрогнозировано 0...+4.

По сведениям эксперта, теплее всего будет в южной части нашего государства - там ожидается от +4 до +9 градусов. "На востоке и юге завтра без осадков", - отметила Диденко.

Видео дня

Синоптик также сообщила, какая погода в Киеве спрогнозирована на пятницу. В прогнозе отмечается, что в столице будет сильный ветер, ожидается снег и мокрый снег, а в вечерние часы может пойти дождь.

Погода завтра в Киеве ночью прогнозируется морозная - ожидается от 0 до -2, а днем может быть +4.

Важные новости Украины о погоде - что сообщалось

Ранее УНИАН предупреждал, что 21 ноября по всей территории нашей страны испортятся погодные условия. Сообщалось, что во многих областях прогнозируются осадки. В Киеве выпал мокрый снег.

Киевская городская военная администрация сообщила, что 22 ноября в столице Украины на дорогах ожидается гололедица, а порывы ветра могут составлять 15-20 м/с.

Вас также могут заинтересовать новости: