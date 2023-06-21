В четверг, 22 июня, в Украине будет преобладать сухая погода с небольшой облачностью. В Крыму и Львовской области ожидаются дожди. Температура будет довольно высокой. По всей стране от +26° до +30°, лишь на крайнем востоке столбики термометров покажут +24°...+25°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +29°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +26°, дождь.
- В Луцке - будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.
- В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +16°, днем +28°.
- В Тернополе 22 июня ночью будет +16°, днем +28°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +27°.
- В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +28°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +29°, практически безоблачно.
- В Черновцах в четверг - небольшаяя облачность, ночью +16°, днем +28°.
- В Виннице завтра будет +15°...+29°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг будет ночью +16° днем +29°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+28°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +28°.
- В Кропивницком температура ночью будет +16°, днем +29°, практически безоблачно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+28°.
- В Одессе 22 июня - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +27°.
- В Херсоне в четверг ночью будет +17°, днем +29°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет яно и безоблачно, ночью +18°, днем +30°.
- В Запорожье температура ночью +18°, днем +27°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+27°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +27°.
- В Днепре температура ночью будет +18°, днем +27°, практически безоблачно.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +16°...+25°, дождь.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +25°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +25°.
Приметы погоды 22 июня
22 июня - Кирилла. Зацвела липа - на теплое солнечное лето, щедрым будет медосбор.