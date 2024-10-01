Дожди практически покинут нашу страну.

В среду, 2 октября, погода на западе Украины улучшится. Дожди прекратятся, а температура повысится до +12°...+16°. Небольшой дождь ожидается только в Крыму. На остальной территории страны сохранится сухая погода с комфортной температурой +22°...+26°, в большинстве северных областей будет +15°...+18°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +17°.

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +3°, днем +16°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +13°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +12°.

В Тернополе 2 октября ночью будет +4°, днем +14°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +15°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +15°, пасмурно.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +14°.

В Виннице завтра будет +7°...+14°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +8°, днем +15°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+18°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +19°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +11°...+23°.

В Одессе 2 октября - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +21°.

В Херсоне в среду ночью будет +13°, днем +25°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +24°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +12°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +12°...+22°, дождь.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +24°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +25°.

Приметы погоды 2 октября

Если пчелы тщательно залепили соты воском или прополисом - зима будет суровой.

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