Укргидрометцентр объявил предупреждение на 14 октября.

На 14 октября в некоторых областях Украины объявили І уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ряде областей ближайшей ночью и завтра утром ожидаются туманы.

"Ночью и утром 14 октября в южной части, центральных и восточных областях туман, видимость 200-500 метров (І уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

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Погода 14 октября - прогноз по Украине

В субботу, 14 октября, в Украине ожидается сухая погода с переменной облачностью. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, ночью и утром в южной части, центральных и восточных областях ожидается туман.

Ветер будет юго-западный, его скорость составит 5-10 м/с. Днем в западных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью составит 4-9° тепла, в северо-восточных областях похолодает до 1-6°, в южной части и в западных областях будет теплее всего, 8-13°. Днем по всей Украине воздух прогреется до 19-24°.

На Киевщине также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью снизится до 4-9° тепла, днем столбики термометров по области покажут 19-24°. В Киеве ночью будет 7-9° тепла, а днем воздух прогреется до 21-23°.

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