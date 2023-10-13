Синоптик Наталья Диденко предупреждает об усилении ветра в ряде областей Украины.

В субботу, 14 октября, в Украине будет сухо и солнечно, но кое-где ожидается усиление ветра. Об этом предупреждает известный синоптик Наталья Диденко.

"Суббота, 14-е октября, будет в Украине синоптически прекрасной. Повсюду - сухая погода, преимущественно солнечная, если туманы не подпортят ясную картинку, и теплая", - говорит синоптик.

В течение дня, по ее данным, температура воздуха составит +17...+22 градуса, а в западных областях температура подскочит до +20...+25 градусов.

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"Единственный не очень комфортный нюанс - на западе и севере Украины ожидается сильный юго-западный ветер, порой до 15-20 метров в секунду", - предупредила синоптик.

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, в субботу также будет сухо и тепло, а столбики термометров в столице покажут +20...+22 градуса.

Потепление в Украине

О том, что в субботу, 14 октября, украинцев ждет теплая погода, говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, в результате поступления воздушных масс с юго-запада Европы, в нашей стране будет наблюдаться короткое бабье лето, когда дневные температуры местами превысят 20-градусную отметку. Такая погода, по словам синоптика, продержится всего 2-4 дня.

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