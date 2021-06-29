В результате непогоды было повреждено 12 строений, в том числе и жилые дома.

В селе Изюмовка Кировского района Крыма смерч повредил шесть домов и шесть хозпостроек.

Об этом сообщает Крым. Реалии.

"Прошел сильный ветер в виде смерча. Повреждено 6 крыш жилых домов и 6 хозяйственных построек. Был сильный дождь, прошло протекание. Акты составили, готовим документы, чтобы пострадавшим помочь", - рассказала подконтрольная Кремлю глава местной райадминистрации Елена Янчукова во время оперштаба по ликвидации последствий ЧС

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Как сообщается, люди во время смерча не пострадали, а электроснабжение восстановили и убрали упавшие деревья.

Наводнения в Крыму: что известно

Ранее в оккупированном Крыму мощный ливень затопил город Керчь. В домах у людей было более полуметра воды, а автомобили оказались затоплены по самые окна.

Центр города оказался весь в воде. Потоком воды у местных жителей снесло ворота, залило дворы и утонули автомобили.

18 июня мощные ливни в оккупированной Ялте привели к сильному наводнению. В результате непогоды по меньшей мере восемь человек пострадали и один погиб.

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Автор: Екатерина Лиманская