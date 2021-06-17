В США пилот попал в зону действия торнадо и кружил вокруг воронки, снимая все на камеру.

В штате Оклахома пилот планера во время полета столкнулся лицом к лицу с настоящим торнадо и снял это на видео.

Об этом сообщает The Washington Post.

Как сообщается, в тот день не было явных крупномасштабных погодных условий, которые могли бы указать метеорологам на возможность появления торнадо. Пилот Дэвид Эванс также не видел торнадо на радаре своего планера.

"Тепловой поток поднимал меня со скоростью около 100 или 200 футов в минуту (3,6 км/ч - УНИАН)", - сказал Эванс. "И вдруг эта паровая воронка начала формироваться. Я просто продолжал летать вокруг этой штуки", - рассказал пилот.

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Как сообщается, скорость ветра была порядка 120 километров в час.

"Это было действительно красиво. Он (торнадо - УНИАН) шел с основания облаков ... это было нечто похожее на крысиный хвост", - поделился впечатлениями Эванс.

Пилот говорит, что с нетерпением ждет того, чтобы снова подняться в воздух, но сомневается, что увидит что-нибудь столь впечатляющее.

"Я никогда не видел ничего подобного", - сказал он.

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Автор: Екатерина Лиманская