Еще на прошлой неделе украинцы радовались теплой погоде. Однако теперь все изменилось.

Киевщина под конец апреля ощутила все нюансы континентального климата в Украине: еще на прошлой неделе центр наслаждался солнцем и рекордной температурой под 26° тепла. Сегодня температурный показатель упал почти втрое.

Новый прогноз погоды на 21 апреля обнародовал Украинский гидрометцентр. Отмечается, что в Киевской области сегодня - 7-12°. День будут сопровождать облачность и сильный ливень.

В Киеве прогнозируют воздух еще холоднее - столбик термометра будет показывать 7-9°. По состоянию на утро 7:00 уже похолодало до 7°. Фиксируется влажность на уровне 93%, атмосферное давление составило 738 мм. рт. ст.

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Ветер 21 апреля на Киевщине северный, северо-восточный, скоростью 7-12 м/с. Хотя синоптики прогнозируют, что стихия местами разгонится до порывов в 15-20 м/с.

Украинцам обещают заморозки

19 апреля Украинский гидрометцентр прогнозировал, что украинцев ожидают минусовые температуры и заморозки. Особенно сильно ухудшение погодных условий должна была почувствовать Винницкая область уже в эти выходные. Ей прогнозировали 0...-3° ночью и оранжевый уровень опасности.

Также заморозки прогнозировали Черкасской, Полтавской и Кировоградской областям. Там температура на поверхности почвы - примерно 0...-5°. В связи с этим был объявлен І уровень опасности, желтый.

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