Среди погибших много детей.

Более 20 человек погибли и 200 получили ранения в результате землетрясения в Пакистане.

Об этом сообщает Quetta Voice.

Как сообщается, землетрясение произошло сегодня ночью. Пострадавших доставили в районную штабную больницу города Харнай. Среди них - женщины и дети.

В результате землетрясения рухнули сотни глиняных домов. Уже известно, что среди погибших шестеро детей.

В соцсетях уже появились призывы сдавать кровь для пострадавших.

Как сообщается, землетрясение было силой 5,9 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился недалеко от района Харнай в Белуджистане, юго-западной провинции Пакистана.

Тем временем в гражданской больнице Кветты объявлена ​​чрезвычайная ситуация, чтобы обеспечить своевременное медицинское обслуживание пострадавших в результате землетрясения.

Напомним, в сентябре проливные муссонные дожди обрушились на северо-запад Пакистана, вызвав оползни. Тогда в результате стихии погибли по меньшей мере 17 человек.

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Автор: Екатерина Лиманская