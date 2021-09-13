В стране длится сезон муссонных дождей, оползни в этот период случаются часто.

Проливные муссонные дожди обрушились на северо-запад Пакистана, вызвав оползни. В результате стихии погибли по меньшей мере 17 человек.

Об этом сообщает The Times Of India.

По данным полиции, одиннадцать тел были извлечены из обломков глиняных и кирпичных домов в районе Тор Гар. Среди погибших были женщины и дети.

Как сообщается, в результате оползня в одном из пригородов погибла пара и их ребенок, еще три человека были ранены.

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Власти страны заявили, что они отправили гуманитарную помощь в пострадавший район, но оползни в горных районах задержали доставку. Предпринимались попытки расчистить дороги.

Сезон муссонов длится в Пакистане до середины сентября, и подобные инциденты не редкость.

Напомним, ранее часть скалы упала на густонаселенный жилой район горного поселка Тлальнепантла в Мексике. Уже известно о двух погибших. Под завалами размером в трехэтажный дом может находиться не менее 10 человек. Из-под завалов очевидцы слышали крики детей.

Один из массивных валунов уперся в двухэтажный дом, выбив переднюю стену и вывалив все содержимое дома на улицу. В деревне в связи с этим участились случаи мародерства.

Обвал следовал за ливнями в Центральной Мексике и землетрясением в 7 баллов за 320 км от Мексики.

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Автор: Екатерина Лиманская