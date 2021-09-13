Проливные муссонные дожди обрушились на северо-запад Пакистана, вызвав оползни. В результате стихии погибли по меньшей мере 17 человек.
Об этом сообщает The Times Of India.
По данным полиции, одиннадцать тел были извлечены из обломков глиняных и кирпичных домов в районе Тор Гар. Среди погибших были женщины и дети.
Как сообщается, в результате оползня в одном из пригородов погибла пара и их ребенок, еще три человека были ранены.
Читайте такжеНа Филиппины обрушился тайфун: скорость ветра достигает 150 км/ч (фото, видео)
Власти страны заявили, что они отправили гуманитарную помощь в пострадавший район, но оползни в горных районах задержали доставку. Предпринимались попытки расчистить дороги.
Сезон муссонов длится в Пакистане до середины сентября, и подобные инциденты не редкость.
Напомним, ранее часть скалы упала на густонаселенный жилой район горного поселка Тлальнепантла в Мексике. Уже известно о двух погибших. Под завалами размером в трехэтажный дом может находиться не менее 10 человек. Из-под завалов очевидцы слышали крики детей.
Один из массивных валунов уперся в двухэтажный дом, выбив переднюю стену и вывалив все содержимое дома на улицу. В деревне в связи с этим участились случаи мародерства.
Обвал следовал за ливнями в Центральной Мексике и землетрясением в 7 баллов за 320 км от Мексики.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: