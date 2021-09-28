На Крите произошло еще одно мощное землетрясение. В этот раз его магнитуда составила 5,4.
Об этом сообщает Greek City Times.
Как сообщается, это уже 42-е землетрясение на Крите за последние 24 часа.
По данным Геодинамического института Национальной обсерватории Афин, подземный толчок в 7:48 утра имел предварительную магнитуду 5,4 по шкале Рихтера, а его эпицентр находился в 23 километрах к юго-юго-западу от города Ираклион.
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Напомним, вчера утром на греческом острове Крит произошло сильное и продолжительное землетрясение с предварительной магнитудой не менее 5,8.
В результате землетрясения один человек погиб и 20 получили ранения.
В пострадавших районах повреждены дома и церкви.
Как сообщал Погода УНИАН, в одном из районов значительный ущерб нанесен сетям водоснабжения и зданиям. Школы эвакуированы, началась проверка состояния школьных зданий.
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