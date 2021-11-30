Сегодня в некоторых областях Украины будет ветрено.

На сегодня, 30 ноября, в некоторых областях Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"30 ноября днем в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

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Штормовой ветер в Украине

По данным ГСЧС Украины, в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 179 населенных пунктов в 8 областях:

Черниговская - 49;

Донецкая - 36;

Киевская - 29;

Полтавская - 24;

Житомирская -1 5;

Сумская - 13;

Волынская - 7;

Луганская - 6.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сообщают спасатели.

Погода в Украине сегодня, 30 ноября

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +3°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +1°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Тернополе 30 ноября ночью будет -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +1°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут -1°...+4°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.

В Виннице будет -3°...+2°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью -2°, днем +2°, небольшая облачность, возможен снег.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +5°.

В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +4°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+4°.

В Одессе 30 ноября - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°, легкий дождь.

В Херсоне во вторник ночью -2°, днем +5°, пасмурно, мокрый снег.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°, мокрый снег.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Сумах температура воздуха составит -3°...+3°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +4°.

В Днепре сегодня температура ночью будет -3°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, -3°...+12°, дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +7°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +8°.

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Автор: Екатерина Лиманская