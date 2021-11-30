На сегодня, 30 ноября, в некоторых областях Украины объявили штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
"30 ноября днем в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
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Штормовой ветер в Украине
По данным ГСЧС Украины, в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 179 населенных пунктов в 8 областях:
- Черниговская - 49;
- Донецкая - 36;
- Киевская - 29;
- Полтавская - 24;
- Житомирская -1 5;
- Сумская - 13;
- Волынская - 7;
- Луганская - 6.
"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сообщают спасатели.
Погода в Украине сегодня, 30 ноября
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +3°.
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью -1°, днем +1°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью -1°, днем +2°.
В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью -2°, днем +1°.
В Тернополе 30 ноября ночью будет -2°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +1°.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут -1°...+4°, облачно с прояснениями.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°.
В Виннице будет -3°...+2°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник будет ночью -2°, днем +2°, небольшая облачность, возможен снег.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +5°.
В Кропивницком температура ночью будет -3°, днем +4°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+4°.
В Одессе 30 ноября - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°, легкий дождь.
В Херсоне во вторник ночью -2°, днем +5°, пасмурно, мокрый снег.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +4°, мокрый снег.
В Запорожье температура ночью -2°, днем +6°, облачно с прояснениями.
В Сумах температура воздуха составит -3°...+3°, небольшая облачность.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +4°.
В Днепре сегодня температура ночью будет -3°, днем +5°, облачно с прояснениями.
В Симферополе во вторник будет пасмурно, сплошная облачность, -3°...+12°, дождь.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +7°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +8°.
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