В Мариуполе ночью бушевала гроза / скриншот видео
В ночь с 16 на 17 июня в Мариуполе разыгралась настоящая стихия. В городе бушевала мощная гроза, сильные ветер ломал деревья, выпал крупный град.
Местные жители активно делились видео ненастья в соцсетях.
Город поколотило градом.
Сильній ветер ломал деревья. В Кальмиусском районе высокий тополь обрушился на пятиэтажку, повредив балконы и окна.
фото Сергей Трофименко
фото Talagram-канал "Маріуполь - безпечне місто""
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