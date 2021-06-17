Сегодня ночью на город обрушилась стихия.

В ночь с 16 на 17 июня в Мариуполе разыгралась настоящая стихия. В городе бушевала мощная гроза, сильные ветер ломал деревья, выпал крупный град.

Местные жители активно делились видео ненастья в соцсетях.

Город поколотило градом.

Сильній ветер ломал деревья. В Кальмиусском районе высокий тополь обрушился на пятиэтажку, повредив балконы и окна.

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Автор: Екатерина Лиманская