Сильный ветер и сухая погода ухудшают ситуацию.

Лесной пожар охватил престижный район Лос-Анджелеса. Огонь вынудил 30 тысяч человек эвакуироваться. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, пламя уже уничтожает дома, дым от пожара накрыл город, а на дорогах образовались огромные пробки.

По словам чиновников, сгорело не менее1182 гектаров. Пожар быстро распространяется из-за сильных ветров, которые пришли после продолжительной сухой погоды.

"Мы очень рады, что на данный момент нет сообщений о пострадавших", - заявила на пресс-конференции начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули. Она сообщила, что более 25 000 человек в 10 000 домов оказались под угрозой.

На борьбу с пламенем бросили авиацию, а бульдозеры расчищают дороги брошенных автомобилей, чтобы машины экстренных служб могли проехать.

Как сообщается, синоптики объявили наивысшую степень опасности. Ожидается, что скорость ветра в Лос-Анджелесе будет от 80 до 130 км/ч. Из-за низкой влажности и сухой растительности условия были "настолько плохими, насколько это вообще возможно с точки зрения пожароопасной погоды", - говорят специалисты.

Губернатор объявил чрезвычайное положение. По его словам, в регионе могут возникнуть и другие пожары.

В сентябре 2024 года массовые лесные пожары в Португалии убили 3 человек. Тогда на борьбу с огнем бросили 5 тысяч человек, спасателям с огромным трудом удалось одолеть пламя.

Погодные условия в Португалии были настолько неблагоприятными, что фермерам запретили использовать тяжелую технику для сбора урожая из-за риска искр, которые могли вызвать новые пожары.

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