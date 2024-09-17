В Португалии 5 тысяч спасателей борются с лесными пожарами, пока в прогнозах погоды не ожидается дождей.

На севере Португалии продолжаются смертоносные лесные пожары, которые забрали уже жизни трех человек и заставили покинуть свои дома сотни других граждан, пишет Independent. Издание заявляет, что сдержать продвижение огня пытаются пять тысяч пожарных. При этом власти пока не предоставили данные о том, сколько людей пришлось эвакуировать и сколько домов было утрачено.

Один мирный житель погиб от ожогов, а другой — от сердечного приступа в результате пожаров, которые начались в минувшие выходные, говорится в сообщении. Среди наиболее пострадавших районов — округ Авейру к югу от северного города Порту, где скончался один пожарный, но по причине неизвестного заболевания во время дежурства.

Наземные подразделения поддерживались португальскими самолетами, сбрасывающими воду. Страны Европейского Союза — Испания, Франция, Италия и Греция — пообещали предоставить ещё восемь самолетов для помощи местным силам, утверждает СМИ.

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"ЕС поддерживает Португалию в борьбе с крупными лесными пожарами. Я благодарю Францию, Грецию, Италию и Испанию за быструю реакцию. Это лучший пример солидарности ЕС", - написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в X (Twitter).

Издание пишет, что, несмотря на силу лесных пожаров, некоторые местные жители пытаются спасти свои дома от наступающего огня с помощью веток деревьев и ведер с водой. Там отмечают, что, поскольку дождей, которые могли бы облегчить ситуацию, не ожидается, национальные власти продлили предупреждение о пожарной опасности до четверга. Меры включают запрет на использование фермерами тяжелой техники для сбора урожая из-за риска искр, которые могут вызвать новые пожары.

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