Одессу затопило ливнем, автомобили вынуждены "переплывать" улицы (видео)

17:30, 30 июня 2020
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Некоторые одесситы используют ливень, чтобы повеселиться.

Центр Одессы затопило / Cкриншот с видео
Центр Одессы затопило / Cкриншот с видео

В Одессе из-за обильных осадков затопило ряд городских улиц. В частности, улицы Балковскую и Дерибасовскую.

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Горожане публикуют видео последствий стихии в соцсетях и Telegram-каналах. На них можно видеть, что у некоторых транспортных средств на подтопленных улицах возникли проблемы.

В то же время, некоторые одесситы используют ливень, чтобы повеселиться, и плавают по затопленным улицам на надувных кругах.

На прошлой неделе сообщалось, что в Одесской области в ожидании паводка людей готовят к эвакуации.

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Теги: #Одесса#ливень
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