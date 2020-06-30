Одессу затопило ливнем, автомобили вынуждены "переплывать" улицы (видео)
Некоторые одесситы используют ливень, чтобы повеселиться.
В Одессе из-за обильных осадков затопило ряд городских улиц. В частности, улицы Балковскую и Дерибасовскую.
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Горожане публикуют видео последствий стихии в соцсетях и Telegram-каналах. На них можно видеть, что у некоторых транспортных средств на подтопленных улицах возникли проблемы.
В то же время, некоторые одесситы используют ливень, чтобы повеселиться, и плавают по затопленным улицам на надувных кругах.
На прошлой неделе сообщалось, что в Одесской области в ожидании паводка людей готовят к эвакуации.
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