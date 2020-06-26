В ожидании паводка: в Одесской области людей готовят к эвакуации (видео)

Пик высокой воды в регионе приходится на ближайшие выходные.

В Одесской области готовятся к паводку в дельте Днестра и в соседней реке Турунчук.

Читайте такжеВ Черновцах подсчитали убытки от масштабного наводнения (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что пик высокой воды приходится на ближайшие выходные. Под наибольшей угрозой село Яськи, которое расположено в низине.

Спасатели пытаются укрепить местную дамбу, чтобы она выдержала натиск стихии, но на всякий случай готовят людей к возможной эвакуации.

Ранее УНИАН писал, что в ГСЧС подсчитали убытки от наводнения в Закарпатской области.

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