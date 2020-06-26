В ожидании паводка: в Одесской области людей готовят к эвакуации (видео)
19:19, 26 июня 2020Общество
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Пик высокой воды в регионе приходится на ближайшие выходные.
В Одесской области ожидают паводок - людей готовят к возможной эвакуации
В Одесской области готовятся к паводку в дельте Днестра и в соседней реке Турунчук.
Читайте такжеВ Черновцах подсчитали убытки от масштабного наводнения (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что пик высокой воды приходится на ближайшие выходные. Под наибольшей угрозой село Яськи, которое расположено в низине.
Спасатели пытаются укрепить местную дамбу, чтобы она выдержала натиск стихии, но на всякий случай готовят людей к возможной эвакуации.
Ранее УНИАН писал, что в ГСЧС подсчитали убытки от наводнения в Закарпатской области.
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