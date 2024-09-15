Во многих областях пройдут дожди и будет ветрено.

В воскресенье, 15 сентября, в Украине будет теплым, +26°...+29°. Исключение - западные области страны, где уже некоторое время наблюдается осенняя прохлада. На западе, а также еще в нескольких областях ожидаются дожди, местами - грозы, а на левобережье Украины будет ветрено. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе сегодня ожидается преимущественно пасмурная погода, местами - с прояснениями. Столбики термометров покажут +19°...+21°, на Закарпатье - до +18°. В течение дня местами пройдут дожди и грозы.

На севере Украины сегодня будет сухо. Воздух тут прогреется до +28°, в Житомирской области - до +26°.

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На востоке Украины сегодня будет летняя погода. Днем будет ясно и безоблачно, а воздух прогреется до +28°...+29°. Без осадков.

В центральной части Украины дожди пройдут только на Винничине. На остальной территории будет небольшая облачность, +26°...+30°. В Винницкой области - около 23°.

Жителей юга Украины сегодня ждет преимущественно сухая погода с переменной облачность, +28°...+29°. Только в Одесской области ожидаются дожди и около +23°.

Приметы погоды 15 сентября

Если закат в этот день красный, то скоро ударят первые морозы. Если дождь идет 15 сентября, то осень будет сухой

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