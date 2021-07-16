В Германии, которая продолжает бороться с последствиями обрушившейся непогоды, количество погибших уже превысило 100 человек.
Об этом сообщает газета Sueddeutsche Zeitung.
Больше всего от смертельных последствий пострадала земля Рейнланд-Пфальц - ее премьер-министр Малу Дрейер подтвердила, что жертвами стихии стали не менее 60 человек. В связи с этим в регионе объявлен траур - все флаги на государственных зданиях приспущены.
Еще 43 погибших подтвердило руководство земли Северный Рейн-Вестфалия.
В дальнейшем количество жертв может значительно возрасти - больше 1300 человек числятся пропавшими без вести.
Многие дома были разрушены вышедшими из берегов реками, а около 150 тысяч домов остались без электричества.
На этом фоне Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы.
Это позволи значительно расширить полномочия органов на местах - теперь командиры подразделений на местах смогут лично принимать решения насчет необходимости бронированных эвакуационных машин, военных грузовиков или генераторов.
Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала помощь регионам Западной Германии в борьбе с последствиями шторма наивысшим приоритетом Бундесвера.
По словам министра внутренних дел Хорста Зеехофера, федеральное правительство Германии разрабатывает проект поддержки пострадавших немцев - они получат материальную помощь от государства. Объем пакета глава МВД не назвал, но уточнил, что он будет большим.
Кроме Германии из-за циклона пострадали и другие страны Западной Европы - Нидерланды, Франция и Швейцария, а в Бельгии стихия унесла жизни по меньшей мере 11 человек.
Напомним, что причиной такой непогоды стал циклон "Бернд", который сейчас буйствует в Центральной и Западной Германии.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram