Федеральное правительство уже разрабатывает проект материальной поддержки пострадавших немцев.

В Германии, которая продолжает бороться с последствиями обрушившейся непогоды, количество погибших уже превысило 100 человек.

Об этом сообщает газета Sueddeutsche Zeitung.

Больше всего от смертельных последствий пострадала земля Рейнланд-Пфальц - ее премьер-министр Малу Дрейер подтвердила, что жертвами стихии стали не менее 60 человек. В связи с этим в регионе объявлен траур - все флаги на государственных зданиях приспущены.

Еще 43 погибших подтвердило руководство земли Северный Рейн-Вестфалия.

В дальнейшем количество жертв может значительно возрасти - больше 1300 человек числятся пропавшими без вести.

Многие дома были разрушены вышедшими из берегов реками, а около 150 тысяч домов остались без электричества.

На этом фоне Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы.

Это позволи значительно расширить полномочия органов на местах - теперь командиры подразделений на местах смогут лично принимать решения насчет необходимости бронированных эвакуационных машин, военных грузовиков или генераторов.

Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала помощь регионам Западной Германии в борьбе с последствиями шторма наивысшим приоритетом Бундесвера.

По словам министра внутренних дел Хорста Зеехофера, федеральное правительство Германии разрабатывает проект поддержки пострадавших немцев - они получат материальную помощь от государства. Объем пакета глава МВД не назвал, но уточнил, что он будет большим.

Кроме Германии из-за циклона пострадали и другие страны Западной Европы - Нидерланды, Франция и Швейцария, а в Бельгии стихия унесла жизни по меньшей мере 11 человек.

Напомним, что причиной такой непогоды стал циклон "Бернд", который сейчас буйствует в Центральной и Западной Германии.

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Автор: Станислав Кожемякин