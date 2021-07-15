На европейские страны обрушился циклон, из-за которого вышедшие из берегов реки уносили дома и машины

Разгул непогоды продолжает собирать многочисленные жертвы в Центральной Европе - количество погибших в Германии и Бельгии близится к полусотне людей.

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Ссылаясь на данные местной полиции, издание передает, что в результате вызванных циклоном "Бернд" паводков в землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц на западе Германии погибли 42 человека, а не менее 70 других числятся пропавшими без вести.

Потоки вышедших из берегов рек уносят автомобили и смывают здания. Закрыты школы и нарушено транспортное сообщение - до некоторых домов невозможно добраться даже на лодке.

Власти района Шульд-бай-Аденау уже объявили чрезвычайное положение - из-за погоды 25 домов здесь оказались под угрозой обрушения.

Еще не менее шести человек погибли в соседней Бельгии. Власти одного из крупнейших городов - Льежа - уже призвали всех местных жителей к эвакуации. Также эвакуировали около 2 тыс. жителей Шодфонтена.

На этом фоне на юге Бельгии приостановлено железнодорожное сообщение.

Также пострадали Люксембург и Нидерланды - наводнение повредило многие дома в голландской провинции Лимбург. Также были эвакуированы постояльцы многих домов престарелых.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже поблагодарила спасателей за борьбе с последствиями стихии.

"Я шокирована катастрофой, которая обрушилась на многих людей в районах наводнения", - заявила глава федерального правительства Германии.

🌧 La crue de la Vesdre atteint une ampleur dramatique à Verviers dans l'est de la Belgique ce matin ! Certaines rues sont noyées sous près de 2 mètres d'eau ! (© Katia Bogaert) pic.twitter.com/yDGNgflP1y — Météo Express (@MeteoExpress) July 15, 2021

Еврокомиссия предложила пострадавшим странам помощь на уровне ЕС.

"ЕС готов помочь. Затронутые страны могут обратиться к механизу гражданской обороны ЕС", - написала председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия уже предложила пострадавшим странам помощь на уровне ЕС.

Однако, как ожидается, в ближайшие дни ситуация может стать только хуже - метеорологи прогнозируют продолжение ливней.

Недавно ураган пронесся по Варшаве, повредив несколько десятков домов. Больше всего досталось южным окраинам города. Там залило улицы, повалило деревья, затопило одну из станций метро.

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Автор: Станислав Кожемякин