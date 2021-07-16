Уже известно о почти 60 погибших в результате стихии.

В Германии, которая страдает от сильнейшего наводнения, в результате стихии без вести пропали более 1300 человек.

Об этом сообщает REUTERS.

"В настоящее время исходим из того, что есть около 1,3 тыс. пропавших. В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром было около тысячи вызовов, спасательные операции продолжаются в настоящее время. Несмотря на сложную обстановку окончательные выводы относительно ситуации в настоящее время невозможны", - рассказали в руководстве округа.

По уточненным данным, не менее 59 человек в различных районах на западе ФРГ погибли.

По информации DW, из-за непрерывных ливней и вызванных ими подтоплений в районе Арвайлер объявлено чрезвычайное положение. По данным полиции, несколько городов остались отрезанными от внешнего мира из-за наводнения. Люди были вынуждены ждать спасателей на крышах своих домов. Для спасения пострадавших были задействованы вертолеты.

Напомним, экстремальные ливни также обрушились на Бельгию. Там в двух провинциях произошли наводнения, они объявлены зоной стихийного бедствия.

Ранее ураган пронесся по Варшаве. Непогода повредила несколько десятков домов. Больше всего досталось южным окраинам города. Там залило улицы, повалило деревья, затопило одну из станций метро.

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Автор: Екатерина Лиманская