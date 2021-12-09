В египетской столице и близлежащих городах закрыли школы.

Песчаная буря накрыла египетскую столицу Каир. Из-за непогоды закрыли даже порты.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Гигантская пятиметровая стена из песка буквально поглотила Каир. Буря сопровождалась ветром скоростью до 60 км в час. Из-за непогоды почти сутки не было видно солнца.

В Каире и близлежащих городах закрыли школы, а людям рекомендовали по возможности оставаться дома.

По данным издания The national news, власти Египта закрыли пять портов в акватории Красного моря, чтобы обезопасить как персонал, так и имущество. В то же время всем судам приказали оставаться в доке.

"Морские условия нестабильны, высота волн составляет от 2,5 до 4 метров, а видимость - всего 2 километра", - говорится в сообщении.

Также песчаная буря накрыла провинции Гиза и Калубия. На данный момент сообщений о пострадавших или погибших нет

Как ранее сообщал УНИАН, песчаные бури не редкое явление в Египте. 22 ноября непогода накрыла город Фаюм. Очевидцы массово снимали на видео приближение стихии. Как видно, облака песка стеной подступили к жилым кварталам в городе Фаюм. Сообщается, что видимость упала до нулевой. Город накрыло красное марево.

Автор: Анастасия Горбачева